Душанбе, , 11:50 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил кандидата в президенты Молдавии Майю Санду с победой на выборах, сообщили 19 ноября в пресс-службе таджикистанского лидера.

Рахмон отметил, что итоги выборов свидетельствуют о поддержке народа избранного пути. Президент Таджикистана отметил, что Душанбе и Кишинев связывают давние дружеские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Победителем стала лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду — она набрала 57,75% голосов. Действующий глава государства набрал 42,25% голосов.

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