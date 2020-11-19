Лондон, 19 ноября 2020, 11:47 — REGNUM С призывом к США о поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана выступил 19 ноября в эфире телеканала Sky News министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
«Мы поддерживаем СВПД, который был попыткой нескольких государств заставить Иран выполнять ядерные условия (данной сделки) в обмен на смягчение санкционного режима», — заявил он.
Также Уоллес указал, что власти Британии считают СВПД самым лучшим путем к стабильности и миру и намерены продолжать его поддерживать.
«Мы призываем Соединенные Штаты вернуться к поддержке СВПД, а также иранцев гарантировать выполнение этих условий», — добавил глава британского минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если новый избранный президент США Джо Байден попытается вернуться к СВПД, то ему придется выполнить обязательства США по ядерной сделке и снять санкции.