Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Во время визита в Грузию государственного секретаря США Майка Помпео с ним обсуждали вопросы безопасности и углубление сотрудничества Вашингтона и Тбилиси. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 19 ноября рассказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

«Основными темами, которые мы обсудили, были дальнейшее углубление стратегических отношений между нашими странами, вопрос региональной безопасности и важность сотрудничества между США и Грузией в контексте региональных процессов. Также, конечно, роль Грузии в происходящих в регионе процессах», — сказал Гахария

Он подчеркнул, что Помпео выразил поддержку евроатлантическому курсу Тбилиси. По словам премьер-министра, визит госсекретаря продемонстрировал важность Грузии для США и подтверждает то, что грузинское руководство проводит «успешную политику».

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео находился в Грузии 17 и 18 ноября. Кроме Гахарии, он встретился с президентом страны Саломе Зурабишвили, патриархом Грузинской православной церкви Илией Вторым и представителями местных неправительственных организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео обсудил с представителями НПО судебную систему Грузии