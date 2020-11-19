Киев, , 11:57 — REGNUM Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) призвали Россию собрать внеочередное заседание рабочей группы, чтобы как можно скорее решить вопросы, связанные с Донбассом. Об этом сказано на официальной странице делегации в социальной сети Facebook.

В частности, украинская делегация настаивает на проведении встреч в рамках подгрупп по вопросам безопасности, по политическим и по гуманитарным вопросам.

«Заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, [которые] уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия трёхсторонней контактной группой соответствующих решений», — сказано в заявлении.

Украинская сторона хочет обсудить вопросы, связанные с обменом пленными и работой контрольно-пропускных пунктов между Украиной и республиками Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что обмен пленными между Украиной и Донбассом может состояться до 24 декабря 2020 года.

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