Киев, 19 ноября 2020, 11:57 — REGNUM Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) призвали Россию собрать внеочередное заседание рабочей группы, чтобы как можно скорее решить вопросы, связанные с Донбассом. Об этом сказано на официальной странице делегации в социальной сети Facebook.
В частности, украинская делегация настаивает на проведении встреч в рамках подгрупп по вопросам безопасности, по политическим и по гуманитарным вопросам.
Украинская сторона хочет обсудить вопросы, связанные с обменом пленными и работой контрольно-пропускных пунктов между Украиной и республиками Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что обмен пленными между Украиной и Донбассом может состояться до 24 декабря 2020 года.
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