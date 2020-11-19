Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Куратором информационной политики в правительстве Ростовской области временно назначен заместитель донского губернатора Сергей Бондарев. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что с декабря 2015 года за это направление отвечал Василий Рудой, покинувший 11 ноября свой пост. Сергей Бондарев с ноября 2010 года курирует на Дону вопросы социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее донской губернатор отмечал, что нынешний состав регионального правительства будет работать до 20 декабря 2020 года. Глава региона намерен идти вперёд «с теми, кто готов работать, не считаясь со временем, меняя свой обычный ритм жизни».

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