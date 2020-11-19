Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об антироссийских санкциях, необходимость введения которых объясняется предполагаемым отравлением российского блогера Алексея Навального. Принятый документ не имеет обязательной силы и носит рекомендательный характер.

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«Палата приняла резолюцию 1145 в последней редакции с поправками путём голосования», — говорится в сообщении палаты парламента в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре группа американских сенаторов направила обращение госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов государства Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Законодатели сослались на возможность использовать при этом решении акт Магнитского или закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

Напомним, ранее, в середине октября, санкции в отношении шестерых граждан России и научного института из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным ввели власти Евросоюза. Их активы заморожены, также для них запрещён въезд в страну.

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