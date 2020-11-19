19 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Российско-турецкий процесс «взаимодействующего соперничества» основан на глубинном антиамериканизме имперских проектов Москвы и Анкары. Турция не будет раскачивать Поволжье, равно как и Россия не будет разыгрывать курдскую карту – у любой империи хватает проблем, а Москве и Анкаре надо играть сообща, в одну игру.

Елена Панина, , 12:29 — REGNUM Внедрение Турции в Закавказье обусловлено стремлением Эрдогана обеспечить доступ к регионам разработки и транзита углеводородов и ничем не отличается от целей в Восточном Средиземноморье, Средней Азии и Африке. Речь идёт о турецкой стратегии энергетической безопасности и сопутствующей ей безопасности вложений в соответствующую инфраструктуру. Размеры турецкого военного присутствия, в частности, в Азербайджане обусловлены именно этой задачей и не предусматривают ничего большего.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как и Китай, Турция заинтересована в наличии разветвлённой и охраняемой сети сухопутных торговых коммуникаций, до которых не смогут дотянуться крупные геополитические соперники, и прежде всего США. До тех пор, пока у Турции сохраняется зависимость от американской благосклонности в отношении её морских коммуникаций, ни о каком устойчивом развитии не может быть и речи. Страна останется в рамках, определяемых в Вашингтоне.

Именно потому для России важно использовать стремление Турции выйти из американского контура влияния. У России и Турции просматриваются аналогичные цели и имеются совпадающие оценки картины мира, который оценивается как территория, подлежащая освоению в тех местах, где начинает возникать вакуум силы, прежде всего силы американской и британской.

Турецкие войска в Сирии Türk Silahlı Kuvvetleri

Россия и Турция признают право друг друга стремиться к экспансии на территориях, входящих в сферу их национальных интересов, и признают, что эти сферы могут пересекаться и быть одинаково привлекательными для них обеих, что вызовет жёсткую конкуренцию. Но консенсус достигнут по поводу того, что должен иметь место постоянный процесс согласований для недопущения перехода конкуренции в прямую войну где бы то ни было.

Республики Закавказья и Средней Азии входят в такую пересекающуюся сферу взаимных интересов России и Турции. Никто ни на кого не обижается, всё открыто: вместе осваиваем прежние имперские территории и вытесняем оттуда англосаксов. Это правила, отказ от которых принесет сторонам вреда больше, чем пользы. Именно потому кажется, что порой стороны копируют подходы друг друга на территориях, за которые они борются, и идут на необъяснимые уступки.

Закавказье для Турции и России — транзитный регион для их национальных углеводородных проектов. Здесь имеется острая конкуренция с США, уже захватившими Грузию и фактически контролирующими Армению. Иран в Закавказье также игрок со своими интересами, и потому если Турция и Россия превысят предел противостояния и допустят расходование ресурсов на взаимную конфронтацию, выигрыш будет у третьей и четвёртой сил.

Карабах — ключ к закреплению в регионе, но как сделать этот процесс успешным не для одной только России или Турции, но и для России и Турции совместно, если они поддерживают формально разные силы? Это возможно только в рамках геополитической игры, где Турция руками Азербайджана добивается упразднения автономного статуса НКР — Алиев уже заявил, что такого образования больше не существует, а Россия стремится реализовать программу российского гражданства для армян Карабаха, выключив контролируемую Соросом Армению из статуса посредника.

Переброска подразделений 15 миротворческой бригады для участия в миротворческой операции в Нагорном Карабахе Mil.ru

На днях РУССТРАТ уже писал по этому поводу следующее:

«Пока говорить о вхождении Нагорного Карабаха в состав РФ несколько преждевременно. Да и разных прочих сложностей в этом варианте полно. Однако следует признать, что впервые за многие годы отдельный постсоветский регион начал осознавать и принимать безвариантность такого будущего. Тем более что официальный Ереван показал свою полную политическую импотенцию в ключевом для карабахцев вопросе.

Референдум и российское гражданство для жителей Карабаха — непростое, но единственно верное решение. Другого будущего у Арцаха нет. Армения не сможет обеспечить карабахцам ни безопасности и мирного неба над головой, ни социально-экономического благосостояния».

По сути, поражение Армении вызвано тем, что Пашинян, уступая требованиям США любой ценой не увеличивать вовлечённость России в закавказские дела, несколько раз отклонял выгодные предложения Москвы, которые позволяли бы избежать нынешнего поражения.

«Любая цена» оказалась поражением, поставившим под вопрос уже не только судьбу Карабаха, а судьбу самой Армении. Смутные догадки начинают терзать тех, кто вчера кричал Пашиняну «Осанна!», а теперь кричит «Распни его!». Пашинян действительно предатель национальных интересов Армении, но разве это стало видно лишь сейчас?

Российско-турецкий процесс «взаимодействующего соперничества» основан на глубинном антиамериканизме имперских проектов Москвы и Анкары. Поскольку речь идёт о начавшемся дележе американского геополитического наследства, при живом пока хозяине, то фактор главного противника удерживает Россию и Турцию от прямого столкновения и толкает к соблюдению главных рамочных условий взаимодействия.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев President.az

Турция не будет раскачивать Поволжье, равно как и Россия не будет разыгрывать курдскую карту — у любой империи хватает проблем, а Москве и Анкаре надо играть сообща, в одну игру. Любые прогнозы, в которых даются оценки неизбежности осложнения отношений двух восстанавливающихся империй, не учитывают обоюдно сдерживающий англосаксонский фактор.

И пока он существует, он будет главным критерием, определяющим всё, что лежит в основе российско-турецких отношений. Своеобразным замковым камнем, задающим прочность арке российско-турецких отношений. Во всяком случае, при Путине и Эрдогане будет именно так, а иные действия должны квалифицироваться как недопустимая геополитическая ошибка.

Елена Панина — депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ