Москва, , 11:40 — REGNUM За прошедшие 24 часа самолетами военно-транспортной авиации РФ было выполнено 20 полетов по переброске подразделений 15-й миротворческой бригады для принятия участия в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом 19 ноября сообщили в Минобороны РФ.

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«За прошедшие сутки самолеты военно-транспортной авиации выполнили 20 самолето-рейсов», — говорится в сообщении и добавляется, что данные рейсы были выполнены с аэродрома Ульяновск-Восточный на аэродромы Еревана самолетами Ил-76 и Ан-124 «Руслан».

Также указывается, что в результате этого на территорию Армении для миротворческих сил РФ было доставлено свыше 30 единиц автомобильной и специальной техники — бронетранспортеров и грузовых автомобилей повышенной проходимости, а кроме этого, техника материально-технического обеспечения и вещевое имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель командующего миротворческой группировкой полковник ВС РФ Алексей Полюхович заявил, что на территории зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе в полной мере соблюдается режим прекращения огня.