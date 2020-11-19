Белград, , 21:57 — REGNUM В среду, 18 ноября, глава комиссии по пропавшим без вести в составе правительства Сербии Велко Одалович подтвердил, что на раскопках в Кижеваке, близ Рашки, были обнаружены человеческие останки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в фонде гуманитарного права подозревают, что найденные кости и фрагменты одежды принадлежали 15 албанцам, убитым сербскими силовиками в годы Косовской войны.

По словам Одаловича, в настоящий момент раскопки в Кижеваке приостановлены. Сербская прокуратура по военным преступлениям осмотрела местность, и теперь решение относительно будущих шагов и динамики ведения работ будет вынесено судом в ближайшие два-три дня.

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Одалович подчеркнул, что пока что рано говорить о том, кому принадлежали останки, поскольку раскопки не завершены, не проведена медико-юридическая экспертиза. Для установления личности захороненных будет проведен анализ ДНК.

Напомним, власти Косово оказывают на власти Сербии давление с требованием пролить свет на судьбу пропавших без вести в годы Косовской войны 1640 человек.

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