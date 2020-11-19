Приштина, , 12:35 — REGNUM В среду, 18 ноября, министерство иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово выступило с обвинениями в отношении сербского руководства.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в косовском дипломатическом ведомстве заявили, что Белград до сих пор продолжает скрывать «чудовищные преступления, совершенные в Косово».

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В Приштине заявляют, что сербские власти якобы умышленно скрывают места «захоронений албанских мирных граждан, убитых сербскими силовиками». В МИД Косово утверждают, что суду и прокуратуре Сербии было известно об останках албанцев в местечки Кижевак близ Рашки, однако они не предприняли шагов для раскрытия преступления.

Напомним, 17 ноября в Сербии были обнаружены останки неизвестных. Подозревается, что они принадлежали 15 пропавшим без вести в ходе Косовской войны албанцам.

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