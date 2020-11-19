Хельсингборг, Швеция, , 11:25 — REGNUM 17 ноября члены муниципального совета Хельсинборга (лен Сконе) проголосовали за продажу 10 тыс. квадратных метров земли местной мусульманской общине для строительства крупной мечети. «Шведские демократы» оказались единственной партией, выступившей против передачи муниципальной земли для сооружения религиозного объекта, за что были обвинены «Умеренными» в «исламофобии». Об этом сообщила газета Fria Tider.

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При отстаивании своей позиции отделение «Шведских демократов» в Хельсинборге настаивало на проведение местного референдума. Однако другие партии не поддержали данную инициативу и вынесли вопрос о продаже земли мусульманской общине «Аль-Сунна» на голосование в муниципальном совете. Решение о передаче муниципальной земли поддержали «Умеренные» и «Христианские демократы».

«Безусловно, Умеренные и Христианские демократы не могут остановить исламизацию Швеции, но мы, Шведские демократы, будем продолжать делать все возможное, чтобы Швеция не стала халифатом», — заявил депутат Риксдага Тобиас Андерссон.