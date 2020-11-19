Вашингтон, , 11:19 — REGNUM На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Северная Корея ведёт подготовку каких-либо военных провокаций. Об этом 19 ноября на брифинге заявил командующий военно-воздушными силами США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк.

«Я не видел никаких признаков», — сказал американский военачальник, слова которого приводит ТАСС, подчеркнув, что в последнее время со стороны КНДР не слышно воинственной риторики, не видно пусков ракет, а также в течение продолжительного времени не было никакой провокации.

Генерал отметил, что ничего необычного в этом нет, так как власти Северной Кореи, как показывает история, действуют циклами: «очарование, затем провокация, очарование, затем провокация». И в последнее время, по его словам, курс Пхеньяна был «сравнительно чарующим».

Однако, по его словам, такая политика может быстро измениться, поэтому Вашингтон пристально следит за нынешними шагами Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявлял о том, что отношения Северной Кореи и США стали вновь безнадёжными и продолжают ухудшаться. Подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР — США, северокорейский министр отметил, что в Пьхеньяне разуверились в возможности наладить отношения двух стран.