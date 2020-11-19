Степанакерт, , 11:20 — REGNUM На территории зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе в полной мере соблюдается режим прекращения огня. Об этом 19 ноября заявил журналистам в четверг, 19 ноября, заместитель командующего миротворческой группировкой полковник ВС РФ Алексей Полюхович.

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"Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объеме», — сказал он.

Также Полюхович добавил, что российские миротворческие силы штатно исполняют свои обязанности, и уточнил, что обстановка на местах является спокойной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские миротворцы провели сопровождение первой колонны вооруженных сил (ВС) Азербайджана из Шуши в направлении деревни Красный Базар.