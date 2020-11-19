Богота, , 11:11 — REGNUM В большинстве городов Колумбии пройдёт антиправительственный митинг, созванный Национальным комитетом по безработице Колумбии. Об этом сообщает Prensa Latina.

Митинг начнётся в 9:00 по местному времени. В качестве ключевых требований демонстранты выдвигают уважение к миру и демократии, прекращение насилия и улучшение условий в учебных заведениях. Ключевой лозунг акций — «Ни переговоров, ни диалогов с [президентом Колумбии Иваном] Дуке».

В акциях протеста намерены принять участие профсоюзы, коренные жители, представители африканского сообщества, студенты, фермеры и аграрии.

Организаторы митингов подчёркивают, что данные акции протестов будут проходить мирно и с применением всех необходимых эпидемиологических мер.