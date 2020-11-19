Милуоки, США, , 11:07 — REGNUM Власти американского штата Висконсин удовлетворили запрос предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа о пересчёте голосов в двух округах. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Избирательная комиссия Висконсина одобрила распоряжение о частичном пересчете бюллетеней в президентском голосовании», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в предвыборном штабе Трампа потребовали провести пересчет бюллетеней, оставленных на избирательных участках в двух округах штата Висконсин.

Республиканцы считают, что в округах Дайн и Милуоки были учтены недействительные открепительные талоны, а также имели место другие серьезные нарушения.

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