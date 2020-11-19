Вашингтон, , 11:00 — REGNUM После завершения разработки гиперзвукового вооружения Вашингтону стоит разметить его в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. На такую необходимость в ходе брифинга указал командующий военно-воздушными силами США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк.

Читайте также: Раскрыты возможности создаваемой в США гиперзвуковой ракеты

Он подчеркнул, что скорость перемещения и огромное расстояние покрытия подобных вооружений позволяет «держать цели под угрозой при минимальном подлётном времени».

По словам Уилсбэка, которые приводит ТАСС, в США на сегодняшний день разрабатываются несколько программ создания гиперзвукового оружия.

Также по теме: США решили ускорить разработку гиперзвукового оружия

«И мы уже находимся на пути к созданию этих вооружений в своих планах закупок», — отметил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что министерство обороны США создало оперативный центр для ускорения работ по разработке гиперзвукового оружия. По её словам, специалисты учреждения изучат потребности промышленности, которые помогут сократить время для производственных задач.

Читайте ранее в этом сюжете: США безнадёжно отстали от России по гиперзвуковым ракетным системам