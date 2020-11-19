Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Возможность в будущем выставить свою кандидатуру на пост губернатора американского штата Техас или занять какой-либо другой политический пост не исключил известный актер, обладатель премии «Оскар» Мэттью Макконахи. Он заявил об этом 19 ноября в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

По словам актера, его карьера в политике станет зависеть в большей степени от людей, нежели от него самого.

«Смотрите, прямо сейчас политика выглядит для меня гнилым делом. И когда политика пересмотрит свою цель, я мог бы быть намного более заинтересованным», — сказал Макконахи.

При этом актер отметил, что не уверен в том, что политическое поприще является возможность получения им того, к чему он подготовлен самым лучшим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режиссер Кристофер Лэндон хочет вернуть на экраны персонажей книги Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда».