Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии» одобрен палатой представителей Конгресса США на заседании 18 ноября. Он предполагает возможное введение санкций против чиновников Союзного государства из Белоруссии и РФ.

Трансляция заседания осуществлялась на сайте палаты представителей. В пояснении к документу говорится о расширении полномочий президента США, касающихся введения санкций из-за белорусских выборов 2020 года.

Американский президент сможет вводить визовые санкции против иностранных граждан. Это могут быть члены ЦИК Белоруссии; лица, причастные к манипуляциям на выборах; чиновники, ответственные за преследование независимых СМИ; представители Союзного государства; граждане России, причастные к преследованию СМИ или нарушившие права человека в связи с политическими репрессиями в Белоруссии.

Их законопроекта следует, что действующего белорусского президента Александра Лукашенко власти США не признают законно избранным лидером. Они считают, что этой стране нужны новые выборы.

Инициатива сможет поступить на подпись президенту США при условии, что её одобрит Сенат.

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