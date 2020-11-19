Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Ряд чиновников нынешней администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а также некоторые должностные лица, покинувшие свои посты в последние месяцы, начали налаживать связи с членами переходной команды кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, который уже объявил о своей победе на выборах. Об этом сообщили источники CNN, знакомые с ситуацией.

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Один из бывших чиновников администрации Трампа пояснил, что установление контактов рассматривается как «выполнение долга перед страной». Собеседники отмечают, что эти беседы не очень обстоятельны, однако они могли бы помочь переходной команде Байдена понять, с какими проблемами они могут столкнуться после вступлении в должности.

Другой чиновник добавил, что из администрации Трампа последовал неофициальный запрос команде Байдена.

«Ничего такого, что способно доставить нам неприятности. Всего лишь предложение помочь. Они знают, что мы имеем в виду, что можем делать и говорить, а чего не можем», — добавил собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Пока официального объявления итога подсчёта голосов не было. Несмотря на это, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп настаивает, что победителем на выборах главы американского государства стал именно он.

Добавим, на днях Байден призвал администрацию главы Белого дома Дональда Трампа к сотрудничеству во время передачи власти и прежде всего — в борьбе с пандемией.

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