Киев, 19 ноября 2020, 10:47 — REGNUM Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в конце 2020 или в начале 2021 года. Об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, два транша до конца текущего года Украина точно не получит.
Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о том, что между МВФ и Украиной достигнуто согласие в вопросе пересмотра программы кредитования страны.
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