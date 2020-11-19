Киев, , 10:47 — REGNUM Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в конце 2020 или в начале 2021 года. Об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, два транша до конца текущего года Украина точно не получит.

«Сейчас речь идёт о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому привязана макрофинансовая помощь ЕС, которая составляет €600 млн», — рассказал он.

Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о том, что между МВФ и Украиной достигнуто согласие в вопросе пересмотра программы кредитования страны.

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