Вашингтон, , 10:32 — REGNUM В США количество голосов, которые избиратели отдали в поддержку кандидата в президенты от Демпартии Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября выборах, приближается к 80 млн. Как сообщает AP, это станет новым историческим рекордом для Соединённых Штатов.

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Как сообщает AP, Байден уже установил рекорд, получив в первый день голосования более 70 млн голосов. Однако Трамп тоже стал рекордсменом, получив как проигравший выборы более 70 млн голосов, пишет издание.

Предыдущий рекорд числился за Бараком Обамой, который получил на выборах в 2008 году 69,4 млн голосов избирателей.

Действующий президент США Дональд Трамп, который баллотировался на второй президентский срок, настаивает, что победителем на выборах главы американского государства, голосование на которых прошло 3 ноября, стал именно он. Об этом говорится в письменном заявлении Трампа, которое 19 ноября распространено его избирательным штабом.

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