Кишинёв, , 10:24 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду хочет «разморозить» отношения с Украиной. Об этом она заявила во время встречи с послом Украины в Молдавии Марком Шевченко, сказано на официальной странице молдавской партии «Действие и солидарность» в социальной сети Facebook.

По её словам, у Украины и Молдавии есть большое количество как общих проблем, так и общих возможностей.

«Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. В то же время мы обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции», — рассказала Санду.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил новоизбранного президента Молдавии посетить Украину.

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