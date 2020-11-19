Кишинёв, 19 ноября 2020, 10:24 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду хочет «разморозить» отношения с Украиной. Об этом она заявила во время встречи с послом Украины в Молдавии Марком Шевченко, сказано на официальной странице молдавской партии «Действие и солидарность» в социальной сети Facebook.
По её словам, у Украины и Молдавии есть большое количество как общих проблем, так и общих возможностей.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил новоизбранного президента Молдавии посетить Украину.
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