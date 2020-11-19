Москва, , 10:11 — REGNUM Корректировка пенсионной системы не спасет ее от банкротства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась… По сути, у нас выстроена людоедская система пенсионного страхования, которая отнимает у большинства россиян 22% доходов (у богатых только 10%, но в РАНХиГС предпочитают лишний раз об этом не напоминать), но всё равно не может обеспечить достойных пенсий», — заявил Миронов.

Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают её только хуже, так как исправлять проблему маленьких пенсий предлагают исключительно за счет самих пенсионеров, нынешних и будущих, констатировал он.

В этой связи парламентарий предлагает вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же.

«Во-первых, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, во-вторых, срежет все нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР. Наконец, это даст пенсионерам хоть какие-то твердые гарантии», — рассуждает Миронов.

Согласно исследованию РАНХиГС, несмотря на повышение пенсионного возраста, соотношение пенсий и зарплат начнет снижаться с 2030 года, и за следующие 20 лет упадет с 34% до 27%.