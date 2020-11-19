Оттава, , 10:00 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии призвали власти КНР изменить политику в отношении Гонконга и восстановить в должности дисквалифицированных гонконгских законодателей. Об этом говорится в заявлении, распространённом 18 ноября канадским МИД.

В указанных странах призвали Китай «прекратить подрывать право народа Гонконга избирать своих представителей в соответствии с Совместной декларацией и Основным законом».

Новые правила дисквалификации законодателей, подчёркивается в заявлении, «ещё больше подрывают высокую степень автономии Гонконга, его права и свободы». В нём говорится также о нарушении Китаем положений декларации о передаче Гонконга КНР, которая была подписана с Великобританией в 1984 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Китае приняли закон о квалификации гонконгских парламентариев. Теперь их могут дисквалифицировать за пропаганду или поддержку так называемой «независимости» этого специального автономного района КНР. Новый закон уже применён в отношении четверых оппозиционных законодателей.

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