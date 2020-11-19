Варшава, , 10:04 — REGNUM Пандемии коронавирусной инфекции — это только предупреждение человечеству о том, что следующую эпидемию оно может не пережить. Об этом 19 ноября заявил бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии и один из наиболее известных польских политиков Лех Валенса в интервью РИА Новости.

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"Жизнь застала нас врасплох. Мы не были подготовлены, мы импровизируем, прекращаем работать», — сказал бывший глава польского государства.

Также Валенса отметил, что на какое-то время прекращение работы может помочь, однако, по его мнению, необходимо начать обсуждать то, что следующие болезни будут еще сильнее.

«Так что надо быстро подготовиться к вызовам, которые нас еще ожидают. А это нужно воспринимать как тренировку», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в результате пандемии коронавирусной инфекции он перестал давать выездные лекции и зарабатывать достаточное количество денег.