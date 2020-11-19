Вашингтон, , 10:03 — REGNUM В тот момент, когда Соединенные Штаты Америки, будучи самой сильной военной державой в мире, уйдут из таких стран, как Ирак и Афганистан, новые игроки в регионе возьмут на себя ведущую роль в борьбе за влияние, чтобы заполнить создавшийся вакуум власти. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Эрик Олссон.

Спустя всего несколько часов после того, как новый министр обороны США Кристофер Миллер объявил, что Соединенные Штаты выведут большую часть своих войск из Ирака, посольство США в Багдаде было обстреляно ракетами «Катюша». Сразу после начала атаки над «зеленой зоной», той частью Багдада, которая отгорожена от остальной части города четырехметровыми бетонными стенами, увенчанными колючей проволокой, завыли сирены. Выпущенные ракеты своей цели не достигли, однако в результате нападения погиб один ребенок, и еще пять человек получили ранения.

«С этой точки зрения нападение на посольство в Багдаде можно рассматривать как выражение радости или демонстрацию силы, или и то, и другое. Не имеет значения, является ли заявление президента Дональда Трампа о сокращении вооруженных сил в Ираке и Афганистане необдуманной мерой непосредственно перед приходом к власти Джо Байдена или речь идет об отступлении, которое действительно сигнализирует о прекращении амбиций Соединенных Штатов влиять на ход конфликтов в регионе. В любом случае это решение будет иметь серьезные последствия для Ближнего Востока и Центральной Азии», — написал Олссон.