Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп нанёс серьёзный ущерб как в США, так и в остальном мире, считает экс-глава Белого дома Барак Обама.

«Нет сомнений в том, что Трамп причинил серьёзный ущерб в США и в остальном мире. Если игнорировать науку, игнорировать данные, пандемия усугубится», — сказал Обама в интервью испанской газете El Pais.

Также он добавил, что «если поощрять или демонстрировать определенную терпимость к расистскому поведению, то у тех, в ком таятся эти порывы, будет больше мотивации проявить их».

«Если диктаторов встречают с распростертыми объятиями, то приверженность демократии уменьшится», — сказал Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Барак Обама сравнил президента России Владимира Путина с человеком, «воспитанным по законам дворов», а экс-президента Дмитрия Медведева — с консультантом по международному менеджменту. Такими Обама описал российских лидеров в своих мемуарах «Земля обетованная», поступивших в продажу 17 ноября.

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