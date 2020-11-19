Страсбург, Франция, , 09:40 — REGNUM Депутат Европарламента Марина Кальюранд призвала оппозиционные партии Грузии войти в парламент своей страны и отказаться от его бойкота. Это обращение она 18 ноября опубликовала на своей странице в соцсети Twitter.

«Я призываю все политические партии и кандидатов принять участие во втором туре выборов и принять свои мандаты в парламенте, чтобы выполнить демократически выраженную волю народа», — написала Кальюранд.

Она выразила сожаление, что разочарованные итогами первого тура представители оппозиции отказались участвовать во втором. По мнению евродепутата, попытка представителей оппозиции в Грузии сорвать работу институтов власти не будет иметь успеха.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. Второй тур выборов должен пройти 21 ноября.

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