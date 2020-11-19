Москва, , 09:22 — REGNUM Законопроект о возможности наказывать иностранные сайты за цензуру против российских СМИ является ответной мерой на ту цензуру, которая давно и негласно введена против российских журналистов на иностранных интернет-платформах, отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

«Разрешено только то, что укладывается в западную матрицу представлений о прекрасном. Остальное отвергается. Но так быть не должно. Тем более на территории суверенного государства, которым является Россия. Единое информационное пространство — важнейшая составляющая суверенитета. И никому не дано право его подрывать», — отметил Ревенко в соцсетях.

В случае внесения законопроекта «Единая Россия» намерена поддержать инициативу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, авторами которого выступили парламентарии от разных фракций, кроме блокировки, предполагает и возможность замедления трафика таких интернет-платформ, а также наложение административных взысканий за неисполнение требований Роскомнадзора.

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