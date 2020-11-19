Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии смогут проводить заседания комитетов и совета Заксобрания в дистанционном формате. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, обсуждения и голосования будут проходить по видеоконференцсвязи.

Как отмечается, голосовать при этом депутаты могут традиционно поднятием рук. Результаты будут отражаться в протоколе.

«Необходимо отметить, что ранее такого формата заседаний в республиканском парламенте не было», — отметил председатель комитета по государственному устройству Виктор Малышенко.

Впрочем, парламентариям всё же придётся периодически встречаться, поскольку сессии Народного хурала будут проводиться только в очном режиме.

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