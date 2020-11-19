Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Лидеры партий «Европейская Грузия» и «Лейбористская партия» Давид Бакрадзе и Шалва Нателашвили отказались прекратить бойкот парламента, несмотря на то, что к этому призвали в Госдепе США. Об этом, как передает интернет-издание Netgazeti, политики 18 ноября заявили журналистам.

«Они не могут вмешиваться в наши внутренние дела. Этого не хотим ни мы, ни они», — сказал Нателашвили.

Он отметил, что «стратегические партнеры» только помогают Грузии, а решения должны принимать местные участники политического процесса. Аналогичное заявление сделал и Бакрадзе. По его словам, отказ оппозиционных партий входить в парламент является вынужденной мерой из-за «фальсификаций» на прошедших выборах.

Напомним, ранее на сайте Госдепа была опубликована стенограмма брифинга чиновников этого ведомства. Они заявили, что нарушения на выборах в Грузии наблюдаются постоянно, но это ни разу не становилось поводом для бойкота парламента. Сотрудники Государственного департамента призвали представителей оппозиции войти в парламент и там добиваться своих целей, а не с помощью уличных протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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