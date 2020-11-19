Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Китайские власти надеются, что США будут относиться к развитию КНР иначе, чем при президенте Дональде Трампе, и это пойдёт на пользу китайско-американским отношениям. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил в опубликованном 19 ноября интервью панарабской газете Asharq Al-Awsat.

По словам главы МИД КНР, в нежелании некоторых американских политиков признавать и уважать право Китая на развитие крылись проблемы, возникшие в отношениях Пекина и Вашингтона с приходом к власти в США Трампа. Эти политики исходят из менталитета «игры с нулевой суммой» и идей времен холодной войны, они не желают видеть успеха Китая, чья экономика активно развивается.

Такое одностороннее и агрессивное мышление, добавил министр, противоречит основным нормам международных отношений и правилам честной конкуренции на рынке. Он выразил надежду, что при новой администрации США вернутся рациональности, будут относиться к развитию КНР справедливо и объективно, а также приложат усилия к возвращению отношений двух стран в здоровое русло.

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