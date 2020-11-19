Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Высокопоставленные чиновники государственного департамента США заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями, но поскольку в этой стране подобное наблюдается на протяжении примерно 30 лет, непонятно, почему в этот раз оппозиционные партии не признают итогов голосования. Об этом говорится в стенограмме брифинга двух сотрудников Госдепа, которая 18 ноября была опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«В какой степени эти выборы были хуже предыдущих или других выборов, во время которых не требовали повторного проведения?», — сказал один из представителей американского дипломатического ведомства, имя которого не указано.

Сотрудники Госдепа отметили, что в Грузии молодая демократия, и демократические институты там якобы не развиты, но призвали лидеров оппозиции отстаивать свои права с помощью правовых рычагов, а не через уличные протесты. Также в американском ведомстве призвали представителей оппозиционных партий отказаться от бойкота и войти в парламент.

«Объявление бойкота со стороны оппозиции — это тоже самое, что заново смотреть уже виденный фильм. Призываем их войти в парламент, осуществить изменения, на основании которых следующие выборы будут лучше, и мы не увидим, и они не увидят, повторения одних и тех же нарушений», — отметили чиновники Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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