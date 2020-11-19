Махачкала, , 08:37 — REGNUM Опыт, получений в период работы председателем правительства Дагестана, должен помочь Артему Здунову на посту врио главы Мордовии. Об этом сказано в поздравлении врио главы Дагестана Сергея Меликова, опубликованном на странице администрации главы и правительства региона в Instagram.

Накануне, 18 ноября, президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего руководителя главы Мордовии Владимира Волкова, возглавлявшего регион с 2012 года. Врио главы республики назначен премьер-министр Дагестана 42-летний Артем Здунов.

«Поздравляю Артема Алексеевича Здунова с тем доверием, который ему оказал президент РФ. <…> Надеемся, что тот опыт, который Артем Алексеевич приобрел, работая в Республике Дагестан, поможет ему реализовать задачи, поставленные Владимиром Владимировичем Путиным перед ним на новом месте работы», — сказано в публикации.

Здунов возглавил правительство Дагестана в феврале 2018 года, перед этим он работал министром экономики Татарии. В настоящее время обязанности председателя правительства Дагестана исполняет первый вице-премьер республики Абдулпатах Амирханов.