Махачкала, , 08:34 — REGNUM Первый вице-премьер Дагестана Абдулпатах Амирханов временно исполняет обязанности председателя правительства республики вместо Артема Здунова, назначенного 18 ноября врио главы Мордовии. Документ об этом был подписан несколько дней назад, когда Здунов уехал в командировку, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, накануне уроженец Татарии, мордвин по национальности Артем Здунов был назначен врио главы Мордовии. Ранее президент России Владимир Путин принял отставку руководителя региона Владимира Волкова. Здунов возглавлял правительство Дагестана с февраля 2018 года, а перед этим около 3,5 лет работал министром экономики Татарии.

Абдулпатах Амирханов 11 ноября текущего года указом врио главы Дагестана Сергея Меликова был назначен первым заместителем председателя правительства республики. Ранее он работал на различных должностях во властных структурах республики, а также был начальником отдела инвестиционного развития Минкавказа РФ. В 2019 году он стал руководителем управления Росимущества по республике.

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