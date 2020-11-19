Рамалла , , 06:59 — REGNUM Послы Палестины в ОАЭ и Бахрейне, ранее отозванные из-за дипломатических контактов этих государств с Израилем, возвращены на места службы, сообщает агентство Maan.

При этом палестинские власти не делали никаких официальных заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа руководство Палестины объявило об отзыве посла из Абу-Дабу после заявления Вашингтона о налаживании отношений между Израилем и ОАЭ. 12 сентября был также вызван палестинский посол в Бахрейне в связи с сообщениями о контактах этой арабской страны с израильскими властями.

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