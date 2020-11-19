Ульяновск, , 06:33 — REGNUM В Ульяновской области после служебной проверки уволен заместитель председателя правительства — министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семёнкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Член регионального правительства отправлен в отставку решением главы региона Сергея Морозова «в связи с утратой доверия». Ранее Михаил Семенкин был временно отстранён от должности в связи с проверкой информации о заграничной поездке на частном самолете.

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Отметим, что этому предшествовало появление в прессе информации о заграничном отдыхе Семенкина и Марии Шпак, которая до 17 ноября работала главой администрации Чердаклинского района, а затем уволилась по собственному желанию. На время антикоррупционной проверки оба служащих были отстранены от должности.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов инициировал проведение служебной проверки о поездке чиновников, в том числе в части расходов на заграничный вылет. Губернатор заявил, что Михаилу Семёнкину «вряд ли удастся сохранить свое рабочее место», даже если поездка не будет иметь последствий юридического характера: с точки «зрения этики» Морозов оценил это как «вызов обществу».

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