Мадисон, США, , 06:25 — REGNUM Провести пересчет бюллетеней, оставленных на избирательных участках в двух округах американского штата Висконсин, потребовали в штабе действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на странице штаба в Twitter.

Дональд Трамп Donaldjtrump.com

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Республиканцы считают, что в округах Дайн и Милуоки были учтены недействительные открепительные талоны, а также имели место другие серьезные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в избирательной комиссии Висконсина объявили, что перепроверка результатов голосования будет стоить около $7,9 млн. При этом $3 млн уже поступили от штаба Трампа.

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