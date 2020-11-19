Пекин, , 06:23 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил, как потенциал открытия рынка Китая позволит расширить и углубить международное сотрудничество в рамках новой парадигмы развития и какие возможности это даст для процветания мира, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

В своей речи, обращённой по видеосвязи к участникам Делового саммита АТЭС — 2020, председатель Си заявил, что новая парадигма развития позволит Китаю полностью раскрыт его рыночный потенциал и создать больший спрос со стороны других стран.

«По мере роста экономики Китая, наш народ хочет еще лучшей жизни. Это создаст еще больше спроса на разнообразие качественных продуктов, технологий и услуг по всему миру», — заявил Си.

В то же самое время, новая парадигма развития позволит Китаю шире открыться миру и предоставить ему больше возможностей для совместного развития. Политика открытости Китая при этом никогда отменена не будет, утверждает китайский лидер.

Парадигма нового развития также позволит Китаю продолжить углублять международное сотрудничество во имя общей выгоды с другими странами.

Напомним, деловой саммит АТЭС стартует 20 ноября 2020 года в виртуальном формате. В этом году мероприятие организуется председательствующей в АТЭС Малайзией.