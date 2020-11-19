Оттава, , 06:49 — REGNUM Правительство Канады планируют пожертвовать ряду бедных стран часть зарезервированной для жителей страны вакцины от нового коронавируса. Об этом со ссылкой на источники 18 ноября сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Передачу вакцины предполагается осуществить через международный фонд COVAX Facility, являющийся основной мировой площадкой по закупке вакцины против коронавируса.

Напомним, что правительство Канады ранее заключило контракты с рядом западных фармацевтических компаний на поставку вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, зарезервировав более 300 млн доз. По условиям контрактов,

Канада должна получить их немедленно после запуска компаниями своих вакцин в массовое производство. Вакцинация жителей страны будет проводиться бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных на территории Канады подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4275 и превысило 306 тысяч.

Читайте также: COVAX бесплатно передаст Косово 360 тысяч доз вакцин от коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 306 тыс