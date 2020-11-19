Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Большой ужин по случаю Дня благодарения не станет проводить кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе видео-конференции с представителями американских экстренных служб.

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Претендент на президентский пост рассказал, что обычно на празднике присутствуют почти вся его семья. Однако в этом году за столом с Байденом будут только два человека. При этом политик не стал уточнять, кто будет третьим участником ужина, помимо него и его супруги.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп со своей семьей проведет День благодарения в Белом доме, а не отправится в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

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