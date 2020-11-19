Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа вероятнее всего не планирует проводить до окончания 2020 года саммит глав государств G7 в очном режиме. Об этом со ссылкой на свои источники 18 ноября сообщает агентство Reuters.

По данным источников агентства, после того как намеченная на июнь встреча «большой семёрки» была отменена из-за угрозы нового коронавируса, Трамп так ещё и не принял окончательного решения о его проведении в 2020 году. Никаких действий по подготовке саммита, которая обычно занимает несколько месяцев, в администрации не ведётся.

Тем не менее агентство не исключает возможность «экстренного» проведения встречи G7 в дистанционном режиме, несмотря на то, что подготовка совместного заявления глав государств также обычно требует нескольких месяцев.

Напомним, что в августе президент США Дональд Трамп объявлял о планах перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

2021 году председательство в G7 перейдёт от США Великобритании.

Читайте также: Кремль: Россия не стремится вернуться в G8

Читайте ранее в этом сюжете: Германия пока не получила уведомление от Трампа о проведении саммита G7