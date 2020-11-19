Оттава, , 04:54 — REGNUM Программы, поддерживаемые Россией, Китаем, Ираном и КНДР, якобы таят основную угрозу в сфере кибербезопасности для Канады. К такому выводу пришли специалисты Канадского центра безопасности коммуникаций, сообщается на сайте ведомства.

Его эксперты составили соответствующий доклад. В центре также предположили, что информационное пространство может использоваться иностранными агентами для слежки за организациями и госучреждениями Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября американская компания Microsoft зарегистрировала несколько случаев кибератак в отношении компаний-разработчиков вакцин от нового коронавируса. В корпорации посчитали, что за вмешательством могут стоять хакеры из России и КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ отреагировал на обвинения в кибератаках на создателей вакцин