Буэнос-Айрес, , 04:38 — REGNUM Власти Аргентины приступили к разработке плана по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес в официальном сообщении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Мы работаем безустанно, чтобы к концу этого года или в первые недели следующего Аргентина была готова провести массовую вакцинацию», — заявил он.

Фернандес отметил, что правительство Аргентины тесно сотрудничает с Россией по вопросу вакцинации. Тем не менее он не исключил, что в марте 2021 года Буэнос-Айрес может начать использовать и британские вакцины против коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Аргентине с начала пандемии выявили 1 329 005 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 36 106 человек.