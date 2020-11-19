Красноярск, , 05:32 — REGNUM Дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооружённых Сил России, дислоцированные в сибирских регионах, где «ощущались сейсмические толчки», не пострадали и несут службу «в обычном режиме». Об этом пресс-служба РВСН в ночь на 19 ноября сообщает на сайте Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства отмечается, что последствия произошедшего на Алтае и в Красноярском крае землетрясения «не сказались» на боеготовности дислоцированных в регионе ракетных частей. Дежурные силы РВСН и военнослужащие продолжают решать все поставленные перед ними задачи «в обычном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области завершились командно-штабные учения Иркутского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — первые после окончания полного перевооружения соединения на мобильный комплекс «Ярс».

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