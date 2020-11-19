Веллингтон, , 05:33 — REGNUM Власти Новой Зеландии заключили с американской фармацевтической компанией Johnson & Johnson соглашение о покупке пяти миллионов доз вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба правительства страны.

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Министр исследований, науки и инноваций страны Меган Вудз, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнула, что вакцина будет закуплена только после успешного завершения клинических испытаний и сертификации регулятором Новой Зеландии. В рамках подписанного соглашения «предусматривается поставка первых двух млн доз в начале третьего квартала 2021 года. После у нас будет возможность приобрести ещё до трёх млн доз, которые будут поставлены в течение 2022 года».

«Это соглашение является частью комплексного подхода к обеспечению возможности получить доступ к целому ряду вакцин, если и когда одна из них будет разработана и одобрена», — отметила Вудз.

Напомним, что в сентябре правительство Новой Зеландии объявило, что инвестирует в разработку противокоронавирусной вакцины (проект COVAX) более $18 млн. Также власти договорились о поставке в страну 1,5 млн доз вакцины от коронавируса немецкой фармацевтической компанией BioNTech и американской компании Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания вакцины от коронавируса собственного производства на третьей стадии исследования препарата начала компания из США Johnson & Johnson в Великобритании.

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