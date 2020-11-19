Калининград, , 05:32 — REGNUM Экипажи морской авиации Балтийского флота ВМФ России в ходе ночных полётов над Калининградской областью отработали ночную дозаправку самолётов топливом в воздухе. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

К ночным учениям было привлечено более десяти самолётов — многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые отработали дозаправку в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78 ВКС России. Сложнейший элемент пилотирования выполнялся экипажами как одиночно, так и в составе пары самолётов.

Напомним, что дозаправка в воздухе (тем более — ночная) является одним из самых сложных видов лётной подготовки, к которому допускаются лётчики первого и второго классов с налётом не менее 400 часов. Дозаправка значительно расширяет радиус действия боевой авиации, что особенно важно для действий морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолеты Ми-8 и Ми-24 российской военной базы в Таджикистане приняли участие в военных учениях на полигоне Ляур.

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