Нью-Йорк, США, , 03:20 — REGNUM Резолюцию с осуждением «нарушений прав человека» в Крыму одобрил 18 ноября третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. Об этом говорится в материалах организации.

Антироссийский документ подготовили в соавторстве Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония, некоторые другие страны. Резолюция принимается ежегодно с целью осудить вхождение Крыма в состав России, а также связанные с этим проблемы на полуострове.

В ходе рассмотрения документа заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин назвал пресловутые обвинения в «нарушении прав человека» фантазийными инсинуациями украинской делегации.

«Могу даже повторить это на чистом и простом украинском языке: «Це брехня», — сказал дипломат.

Резолюцию поддержали 63 государства, 22 выступили против, 85 воздержались.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как на Украине произошёл государственный переворот. Идею о воссоединении с РФ одобрило подавляющее большинство участников референдума, проведённого в Крыму. Украинская сторона не признала итоги референдума и продолжает считать полуостров своей территорией.

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