Тегеран, , 03:01 — REGNUM Попытки Соединённых Штатов максимально надавить на Иран путём введения новых санкций постоянно терпят крах, заявил официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде на своей странице в Twitter.

Он прокомментировал выступление госсекретаря США Майкла Помпео, который объявил, что новые санкции коснутся еще девяти граждан и 49 компаний и организаций Ирана, а также одного судна. Их в Вашингтоне считают причастными к репрессиям против населения Ирана.

«Исходящее от Помпео разочарование понятно. Его политика «максимального давления» достигла максимального провала», — написал Хатибзаде.

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