Лондон, , 02:49 — REGNUM Правительство Великобритании увеличит финансирование обороноспособности страны до рекордного за тридцатилетие значения, говорится в опубликованных 18 ноября материалах к выступлению премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

В документе говорится, что на укрепление оборонного потенциала будет направлено £16,5 млрд ($22 млрд) в течение четырёх лет. В итоге общая сумма финансирования увеличится на £24,1 млрд ($32 млрд) по сравнению с расходами, запланированными в предыдущем бюджете.

«Международная ситуация является более опасной и в высшей степени более конкурентной, чем когда бы то ни было с момента завершения холодной войны, и Великобритания должна быть верна своей истории и стоять вместе с нашими союзниками», — говорится в заявлении Джонсона.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что наличие множества региональных конфликтов делает реальной угрозу новой мировой войны.

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